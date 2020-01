A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta segunda-feira, três suspeitos de roubo e homicídio do jovem engenheiro informático Pedro Fonseca, de 24 anos, filho de um inspetor-chefe da PJ na reforma, que foi assassinado há pouco mais de uma semana, ao final da noite de 28 de dezembro, sábado, junto à Faculdade de Ciências de Lisboa, no Campo Grande.

A TVI sabe que se trata de três homens de origem guineense, das zonas de Queluz e Amadora, alvos de buscas esta manhã. Estão já detidos para serem presentes ao juiz. Foram identificados, conforme a TVI também apurou, com base em testemunhos, nomeadamente de vítimas de outro roubo que cometeram pouco antes, na mesma zona; e pela análise das câmaras de vídeovigilância da estação de metro do Areeiro e até do interior de uma carruagem.

Nessas imagens surge o suspeito de ter desferido os golpes mortais de faca na vítima, que resistiu ao assalto quando saía de um restaurante da cadeia McDonald's e foi abordado ao chegar ao carro. O homem que golpeou Pedro Fonseca, mais alto do que os outros dois, vestia calças brancas, ténis pretos e usava um boné, sinais distintivos que permitiram identificá-lo pelas câmaras do metro minutos depois do crime, cometido quando já passava das 23h00.

Fugiram a pé do local em momentos diferentes. Primeiro o autor dos golpes mortais; depois os dois cúmplices do homicida, que respondem em coautoria. Estes ainda voltaram atrás para tentar perceber qual era o estado de saúde da vítima, mas quando as equipas de socorro do INEM chegaram ao local também já tinham desaparecido. Foram hoje os três apanhados numa operação da secção de homicídios da PJ, em articulação com o DIAP de Lisboa.