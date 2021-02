O cadáver de um homem com cerca de 60 anos foi este sábado encontrado junto à ribeira de Algibre, em Paderne, no concelho de Albufeira, disse à Lusa fonte do comando de Faro da GNR.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 12:08 por um cidadão que passava numa das margens daquela ribeira e se deparou com o cadáver, chamando as autoridades.

No local estiveram elementos da GNR e dos Bombeiros de Albufeira, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia Judiciária (PJ).

O caso foi entregue à PJ, que recolheu indícios para apurar a existência de um eventual crime.