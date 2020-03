Há mais quatro casos confirmados de coronavírus em Portugal. A informação foi divulgada pela ministra da Saúde, Marta Temido, em declarações aos jornalistas, após uma reunião de ministros da Saúde da União Europeia, em Bruxelas.

Assim, o número total de infetados com Covid-19 em Portugal sobe para 13.

A ministra disse que três destes novos casos são doentes internados no Hospital de São João, no Porto, e um está internado em Lisboa.

Destes novos quatro casos, três deles são no Norte e têm ligação a casos anteriores. (...) Três casos no Centro Hospitalar de São João e um caso no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Os casos do Norte têm um link epidemiológico a Itália e o caso de Lisboa ainda não tinha essa informação."