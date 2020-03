Há 34 novos casos suspeitos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, elevando para 181 o número total, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS) nesta sexta-feira.

A DGS informa, também, que há 30 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 354 em vigilância pelas autoridades de saúde.

Quanto aos quatro novos infetados, segundo anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido, destaque para mais uma mulher, a segunda, com idade entre 70 e 79 anos, e três homens, dois com idades entre os 40 e os 49 anos e um com idade entre 50 e 59 anos.

Nove dos doentes estão internados no Porto e quatro em Lisboa.

De acordo, ainda, com o boletim epidemiológico da DGS, oito dos 13 infetados foram contagiados por casos já confirmados. Os restantes cinco tiveram origem em Itália (4) e Espanha (1).

Um dos infetados contaminou quatro homens e outro contaminou dois homens e uma mulher.

Os sintomas mais comuns dos 13 infetados são febre (11) e tosse (8), havendo, ainda, dois doentes com queixas ao nível de dificuldades respiratórias.