Um homem de 44 anos sofreu, este sábado, ferimentos graves na sequência de um acidente de trabalho quando efetuava uma instalação de telecomunicações numa habitação, em Montargil, concelho de Ponte de Sor (Portalegre), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que "o homem caiu de uma escada, quando estava a esticar fio para a instalação de telecomunicações", tendo sido transportado para o hospital de Abrantes.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, de acordo com a fonte da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta para o acidente, que ocorreu no Largo da Igreja, em Montargil, foi dado às 15:28.

Foram mobilizados bombeiros e uma ambulância da corporação de Ponte de Sor, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Ponte de Sor, além da GNR, num total de seis elementos, apoiados por três veículos.