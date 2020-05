A fase de instrução do processo Hells Angels ficou adiada sine die por despacho do juiz Carlos Alexandre. Esta terça-feira, a meio das diligências, o magistrado decidiu suspender as mesmas sem data para recomeçar.

As sessões estavam a decorrer por videoconferência, depois dos advogados terem insistido para a falta de condições de segurança de saúde nas salas de audiência, agora, ao que a TVI apurou, o sistema informático Webex não funciona nas melhores condições no Tribunal de Monsanto, por isso o juiz decidiu suspender.

Carlos Alexandre só volta a marcar novas datas quando a Assembleia da República apresentar as medidas sobre diligências e prazos judiciais.

Esta terça-feira, a Ministra da Justiça já disse que essas medidas deverão ser conhecidas mais para o final de maio.