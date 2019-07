Após uma discussão acesa, que envolveu agressões de ambas as partes, um homem furtou o carro a outro indivíduo e acabou por atirá-lo de um penhasco na praia da Samarra, junto ao Magoito, em Sintra.



De acordo com o Comando Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR), o incidente aconteceu esta tarde e o alerta, para a viatura junto do mar, foi dado por moradores, que suspeitavam de uma tentativa de homicídio.



A GNR acabou por se deslocar ao local tendo detido o suspeito nas imediações.



O agressor vai ser presente a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira, no Tribunal de Sintra.