Mais de um terço da população portuguesa, concretamente 36%, já completou o processo de vacinação contra a covid-19, de acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde (DGS).

São 3.720.680 milhões de pessoas totalmente vacinadas.

Por faixas etárias, são 639.895 portugueses com mais de 80 anos (94%); 1.225.131 milhões com idades entre os 65-79 anos (75%); 1.282.540 milhões dos 50-64 (59%); 534.840 dos 25-49 (16%); 37.915 dos 18-24 (5%); e 1.359 com menos de 18 anos.

Com apenas a primeira dose da vacina há 5.740.878 milhões de portugueses, ou seja, 56% da população.

Na segunda-feira, as autoridades de saúde administraram um recorde de mais de 141.500 doses de vacinas.

O Alentejo é a região do país com o processo mais avançado, com 43% das pessoas com vacinação completa e 60% com vacinação iniciada.

Em contrapartida, Algarve e Lisboa e Vale do Tejo são as regiões mais atrasadas.

Ao todo, Portugal recebeu já 10.994.160 doses e distribuiu 9.207.759.

Portugal iniciou a vacinação contra a covid-19 a 27 de dezembro de 2020.