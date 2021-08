Portugal atingiu, esta sexta-feira, a meta dos 70% da população vacinada contra a covid-19, com pelo menos uma dose. Recorde-se que o vice-almirante Gouveia e Melo tinha apontado o período entre 8 a 15 de agosto para se alcançar este resultado. Significa isto que esta meta foi atingida antes da data prevista.

De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, "já foram administradas, em Portugal continental, cerca de 12,1 milhões de vacinas, que permitiram vacinar, com pelo menos uma dose, mais de 6,9 milhões de pessoas, das quais à volta de 6,2 milhões já têm o esquema vacinal completo".

A justificar, estão as últimas duas semanas nas quais se tem verificado um ritmo de vacinação elevado, com uma média acima das 80 mil vacinas administradas por dia.

No entanto, o ministério tutelado por Marta Temido acrescenta, na mesma nota, que é provável que este ritmo aumente durante o mês de agosto, "graças a uma maior disponibilidade de vacinas".

Assim, cumprindo-se as expectativas relativas ao calendário previsto de entregas em território nacional, deverão chegar quase 3 milhões de vacinas até ao final deste mês."

Esta sexta-feira, Portugal registou mais 18 mortes e 2.377 novos casos de covid-19, segundo o mais recente boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, já morreram a nível continental 17.440 pessoas e foram registados 982.364 casos de infeção.