A situação no distrito de Aveiro é complicada: com três fogos a poucos quilómetros de distância uns dos outros, são já mais de 600 os operacionais que se encontram no terreno para combaterem as chamas.

"O combate é difícil devido ao vento forte que facilita as projeções”, disse o comandante António Ribeiro, do CDOS de Aveiro à Lusa, acrescentando que, de manhã se as condições climatéricas (vento forte) e o fumo o permitirem, o combate vai ser reforçado com meios aéreos.

O fogo que deflagrou na tarde quinta-feira em Veiga, no concelho de Águeda, está a ser combatido por 216 operacionais apoiados por 69 veículos. A estes homens, juntam-se os 125 operacionais apoiados por 38 veículos que combatem o incêndio que lavra desde as 11:29 de quinta-feira em Macinhata do Vouga, também em Águeda, onde "houve habitações em risco".

Por causa destes dois incêndios, foi já ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Águeda.

Concelho Freguesia Operacionais Meios Terrestres Meios Aéreos Águeda Macinhata do Vouga 125 38 0 Águeda Veiga 216 69 0 Albergaria-a-Velha Alquerubim 268 82 4 Baião Teixeira e Teixeiró 175 56 2

Já na localidade de Paus, freguesia de Alquerubim, concelho de Albergaria-a-Velha, "o incêndio ainda não está dominado".

"Durante a noite foi preciso proteger algumas habitações. Este incêndio atravessou o perímetro urbano”, disse o comandante operacional, António Ribeiro, acrescentando que o vento forte está a dificultar o combate.

Este último incêndio deflagrou na quinta-feira às 11:28 e já foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Albergaria - a - Velha.

Estes três fogos já levaram ao corte da A1, A25 e IC2 (Nó Albergaria e Lamas do Vouga).

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, estão cortadas a A1 (Albergaria - Aveiro Sul), a A25 (no nó de Angeja Carvoeiro) e Estrada Nacional 16-2 junto às localidades de Assilhó e Alquerubim.

Distância entre os fogos no distrito de Aveiro

Já no Porto, um incêndio em Baião com duas frentes ativas deflagrou durante a noite, às 23:36 de quinta-feira, em Teixeira e Teixeiró e estava às 10:23 a ser combatido por 175 operacionais, apoiados por 56 viaturas e dois meios aéreos, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.