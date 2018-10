Está em curso, nesta noite de sábado, um "grande incêndio" na zona da Peninha, na Serra de Sintra, que começou pelas 22:50, confirmou a TVI24 junto de fonte dos bombeiros. Pelas 01:30 já de domingo, a aldeia de Biscaia estava a ser evacuada por precaução e, ao que apurámos, as pessoas estão a aceitar bem as indicações dadas pelas autoridades. Figueira do Guincho está na linha de fogo, sendo que a zona onde lavram as chamas tem muitas habitações dispersas. As evacuações estão a ser feitas por precaução.

O Presidente da República chegou à Câmara de Sintra pelas 01:00 e foi recebido pelo autarca Basílio Horta. No final da reunião, o autarca falou com a TVI dizendo que "temos de ter muito cuidado com o rescaldo". Sobre o facto de o fogo ter começado à noite, Basílio Horta considerou que as circunstâncias "são estranhas", mas que "ainda é cedo para apurar responsabilidades", destacando que a "vigilância 24 horas sob 24 horas" na Serra de Sintra permitiu uma atuação mais rápida.

É uma situação muito preocupante, muito preocupante. Esperemos que o vento não mude, mas se mudar estamos preparados para responder".

O comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil Paulo Santos falou ao telefone na emissão especial da TVI24 e aconselhou as populações a estarem alerta e a protegerem-se. "Mais vale a sua vida do que os bens".

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão no combate às chamas, numa zona de mato, mais de 400 operacionais, apoiados por mais de 120 veículos. O número de meios tem vindo a ser atualizado constantemente e o vento forte está a dificultar as operações.

À equipa de reportagem da TVI foi muito difícil chegar ao local. Na zona de Colares, o trânsito foi cortado pelas autoridades e a TVI assistiu a alguma revolta dos moradores que não conseguem chegar às suas habitações. Ouvem-se muitas sirenes de carros de bombeiros e algumas ambulâncias. Por ser de noite, não é possível combater as chamas com meios aéreos.

As chamas estão a consumir a encosta e o forte vento que se faz sentir está a provocar uma rápida propagação do fogo, que se dirige para a zona de mar. De notar que a zona do convento da Peninha situa-se no perímetro do Parque Natural de Sintra-Cascais.

Há corporações de bombeiros do concelho de Lisboa e de outros concelhos de fora, incluindo corporações vindas de Setúbal, Leiria e Santarém.

A origem do incêndio ainda não é conhecida.

Alguns populares têm divulgado imagens no Twitter da serra a arder.

Incêndio na Serra Sintra ... pic.twitter.com/q7ooJtWOOj — vitor chambel (@chambel66) 6 de outubro de 2018

Serra de Sintra a arder!!! Sem humidade e com este vento tenebroso... pic.twitter.com/nh19UkkYq6 — Pedro S. Lourenço (@pedromrsl) 6 de outubro de 2018

Só nos últimos seis dias, houve cerca de 650 fogos em Portugal. A Proteção Civil já alertou que o tempo quente e seco vai continuar e que outubro está a ser um mês sem paralelo nos últimos anos no que toca a fogos.

Este sábado, estiveram em risco máximo de incêndio os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Aveiro, Santarém, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro. Lisboa estava em alerta amarelo.