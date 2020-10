Um incêndio deflagrou, esta terça-feira à noite, no primeiro andar de um prédio habitacional da Avenida Fausto de Figueiredo, no Estoril, confirmou fonte do CDOS de Lisboa à TVI24.

O alerta foi dado às 21:02 e o fogo ainda se encontra ativo.

"Não há vítimas", acrescentou a mesma fonte.

No local estão 32 operacionais apoiados por 13 veículos dos bombeiros do Estoril, de Cascais, de Alcabideche e de Carcavelos.