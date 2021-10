Após a demissão na semana passada do diretor clínico do Hospital de Setúbal, Nuno Fachada, a Ordem dos Médicos, sindicatos e diretores de serviço do Hospital de Setúbal reuniram-se de emergência por causa da falta de médicos e das várias demissões naquela unidade hospitalar.

No final da reunião de emergência, o presidente do conselho sub-regional da Ordem dos Médicos veio esta quarta-feira avançar que "há 87 pedidos de demissão de diretores de serviço e diretores de unidades funcionais do Hospital de São Bernardo".

Recorde-se que os profissionais alertam para situação de rutura total, com serviços de Obstetrícia e Ginecologia, e de Oncologia em risco de fechar.