Um incêndio de grandes dimensões está a consumir o supermercado E.leclerc, em Darque, em Viana do Castelo. O fogo não causou vítimas.

“O fogo, que está a ser combatido pelos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e Ponte de Lima, estava às 08:20 ativo e confinado apenas ao armazém do supermercado”, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo à Lusa.

De acordo com a Proteção Civil, no local estão 34 operacionais apoiados por 12 veículos.

O alerta foi dado às 7:25.