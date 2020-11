A Polícia de Segurança Pública (PSP) terminou na madrugada desta sexta-feira com uma festa de cerca de 30 estudantes numa residência em Coimbra, na alta da cidade, anunciou hoje o Comando Distrital.

Cerca das 02:30 da madrugada de hoje, elementos afetos à Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial deste Comando terminaram com uma festa de estudantes, numa residência” na rua António José de Almeida, em Coimbra, “após conhecimento do referido evento”, informa a PSP.

Os agentes mobilizados para o local constataram que havia “bastante ruído, com música em simultâneo, bem audível do exterior” do edifício.

Como a festa decorria numa cave da residência, os agentes confirmaram a presença e convívio de cerca de trinta jovens que, ao se aperceberem da presença policial, apagaram as luzes e terminaram com o ruído”, descreve a mesma nota.

A maioria dos estudantes “refugiou-se por várias divisões, sendo apenas possível identificar 11 indivíduos entre rapazes e raparigas, com idades compreendidas entre os 20 e 21 anos, todos de nacionalidade espanhola”, adianta a Polícia.

Todos os participantes são estudantes de Erasmus na Universidade de Coimbra”, segundo apurou a PSP, que não conseguiu “identificar quem foi o organizador” do evento.

Os estudantes identificados foram “advertidos de que se encontravam a violar as regras do estado de calamidade em vigor e das consequências daí resultantes, nomeadamente do respetivo processo de contraordenação”, conclui a PSP.