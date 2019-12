O antigo vice-presidente do Sporting Paulo Pereira Cristóvão e o líder da claque Juventude Leonina Mustafá foram condenados, nesta sexta-feira, a sete anos e meio de prisão e seis anos e quatro meses, respetivamente, no processo de assaltos violentos a residências na Área Metropolitana de Lisboa.

No mesmo processo estão acusados mais 15 arguidos, entre eles três polícias, que respondem por associação criminosa, roubo, sequestro, posse de arma proibida, abuso de poder, violação de domicílio por funcionário e falsificação de documento.

Dois dos agentes da PSP foram condenados a 17 e 16 anos de prisão.

Os 17 arguidos foram acusados pelo Ministério Público de pertencerem a uma rede criminosa de assaltos violentos a residências na Área Metropolitana de Lisboa.

No caso de Paulo Pereira Cristovão, o tribunal deu como provado o envolvimento do também antigo inspetor da Polícia Judiciária nos assaltos a uma residência em Cascais, em 27 de fevereiro de 2014, e a uma outra na Avenida do Brasil, em Lisboa, em abril do mesmo ano.