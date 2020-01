A Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou, esta terça-feira, a criação de um Gabinete de Segurança para combater agressões a profissionais de saúde. O anúncio foi feito depois de uma reunião entre os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Saúde, Marta Temido, precisamente para analisar os recentes episódios de violência contra profissionais de saúde e estudar novas medidas de segurança.

Segundo a ministra Marta Temido, este Gabinete de Segurança terá uma função de "apoio técnico" e funcionará na dependência do gabinete da própria ministra da Saúde.

Esperamos que com esta estrutura consigamos ter intervenções mais proativas dos profissionais de saúde para lidarem com episódios deste tipo, e tenhamos também o diagnóstico do que sejam eventuais insuficiências ou falhas das instações físicas em termos de proteção de quem nelas trabalha", disse Marta Temido.