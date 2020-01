Uma mulher aparentando cerca de 70 anos foi esta terça-feira encontrada morta no interior de uma habitação em Arões, no concelho de Fafe, com indícios de ter sido vítima de violência, segundo a GNR.

Elementos dos bombeiros da cidade, alertados para a ocorrência através do 112, entraram na casa, cerca das 16:30, forçando a entrada, acompanhados por militares da GNR, disse à Lusa fonte da corporação.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local.