Os Açores registaram nas últimas 24 horas 103 novos casos de covid-19, 100 em São Miguel (e três na Terceira), pelo que o Governo Regional reagiu de imediato impondo medidas restritivas a todos os concelhos da ilha.

As medidas de contenção da covid-19 entram em vigor à meia-noite, são válidas para os seis concelhos e foram anunciadas há momentos pelo secretário de Estado da Saúde.

O teletrabalho passa a ser obrigatório, nomeadamente para trabalhadores maiores de 60 anos ou com doenças;

O ensino à distância passa a vigorar para todos os estabelecimentos e todos os anos de escolaridade;

Os restaurantes e cafés terão de encerrar às 15 horas, podendo continuar a trabalhar em regime takeaway;

O comércio local e os centros comerciais têm de encerrar às 20 horas;

Recolher obrigatório entre as 23 horas e as 05:00 do dia seguinte durante a semana e a partir das 15:00 ao fim de semana;

Proibidos ajuntamos com mais de quatro pessoas.

Na ilha de São Miguel, a mais populosa dos Açores, 11 dos novos casos são "resultantes de cinco novas cadeias de transmissão apuradas nas últimas 24 horas, sendo uma em Ponta Delgada, três na Ribeira Grande e uma nova cadeia partilhada entre Vila Franca do Campo e Ribeira Grande", segundo a Autoridade de Saúde açoriana, assinalando que 26 novos doentes foram diagnosticados na sequência do rastreio em curso nas escolas de Vila Franca do Campo e Rabo de Peixe (concelho da Ribeira Grande).

A região tem atualmente 76 cadeias de transmissão ativas, 65 das quais em São Miguel, nove na Terceira, uma em São Jorge e uma no Faial.

Os Açores têm atualmente 564 casos ativos, sendo 519 em São Miguel, 39 na Terceira, três nas Flores e três no Faial.