Um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado este sábado na Madeira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo registou-se a 40 quilómetros da Ilha Deserta Grande às 20:58.

Até ao momento, não há notícia de danos materiais ou pessoais, mas muita gente terá saído para a rua no momento em que o sismo foi sentido.

Senti o chão todo a tremer" , disse uma residente no Funchal à TVI, explicando que vários familiares ficaram "em pânico".

Senti as minhas pernas a tremer ", disse outra madeirense interpelada no local.

Várias pessoas nas redes sociais deram conta do momento em que a terra tremeu.

#Madeira #Funchal 20 minutes after the biggest earthquake in 45 years. :O pic.twitter.com/VfDxVWHIBE