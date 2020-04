O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu esta terça-feira para 345, revela o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, O número total de casos confirmados é de 12.442 e aguardam resultado laboratorial para despistar a doença 4.442 pessoas.

Em relação aos dados avançados ontem, registaram-se em 24 horas mais 712 casos da doença, uma subida de 6%, e mais 34 mortes, num aumento de 10,9% em relação ao dia de ontem.

Boletim DGS 07 de Março by TVI24 on Scribd

O boletim epidemiológico da DGS informa ainda que há agora 184 pessoas recuperadas, numa subida de 31% em relação ao dia anterior.

Há ainda 25.070 pessoas sob vigilância das autoridades.

Em relação aos internamentos, 1.180 pessoas estão hospitalizadas e 271 em unidades de cuidados intensivos.

Sobre a caracterização dos óbitos, a DGS refere que quatro se registaram na faixa etária dos 40 aos 49 anos, nove dos 50 aos 59 anos, 35 dos 60 aos 69 anos e 78 entre os 70 e os 79 anos. O maior número de óbitos situa-se na faixa etária dos maiores de 80 anos, com 219 vítimas mortais.

Em termos geográficos, é no Norte que se regista o maior número de óbitos (186), seguindo-se a região Centro com 88, Lisboa e vale do Tejo com 64 vítimas mortais e o Algarve com sete. Açores, Madeira e o Alentejo não registam qualquer morte.

O concelho com mais casos confirmados da doença continua a ser Lisboa, com 754 infetados. Segue-se o Porto, com 730, Vila Nova de Gaia com 551 casos, Gondomar com 528 e Maia com 465.

Em relação aos sintomas relatados pelos infetados, 46% têm febre, 59% têm tosse, 17% têm dificuldade respiratória, 28% sentiram cefaleia, 31% têm dores musculares e 24% sente fraqueza generalizada.

Pandemia matou mais de 75 mil pessoas em todo o mundo

A pandemia de Covid-19 matou mais de 75 mil pessoas em todo o mundo desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 09:45 desta terça-feira, a partir de dados oficiais.

De acordo com a agência de notícias francesa, morreram 75.538 pessoas e há 1.350.759 casos de infeção.

Itália com 16.523 mortes é o país com mais óbitos no mundo, seguida pela Espanha (13.798), Estados Unidos (10.993) e França (8.911).

Desde o início da pandemia de Covid-19 em dezembro, 1.350.759 casos foram oficialmente declarados em todo o mundo, mais de metade deles na Europa (708.898), 384.947 nos Estados Unidos e no Canadá (11.332 mortes) e 122.348 na Ásia (4.308 mortes).

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.