Um veículo ligeiro capotou, esta terça-feira, junto ao Aqueduto das Águas Livres, em Lisboa.

Ao que a TVI conseguiu apurar, junto do Regimento de Saparadores de Bombeiros, dentro do veículo encontrava-se apenas uma pessoa que saiu pelo próprio pé do interior da viatura. Não havendo registo de feridos.

Este acidente está a provocar um forte condicionamento na circulação no Eixo Norte-Sul, em direção à Ponte 25 de Abril, uma vez que a viatura está a ocupar duas das três faixas.

O alerta foi dado às 12:44 horas.