Um homem de 39 anos foi detido, no dia 4 de maio, por suspeita de ter ateado fogo à sua companheira, na freguesia da Mina de Água, na Amadora, provocando-lhe queimadoras de primeiro grau na cabeça, foi anunciado, esta terça-feira.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial da Amadora, refere que o suspeito de violência doméstica ateou fogo à mulher com recurso a um isqueiro e a um desodorizante, tendo causado queimaduras de primeiro grau na zona da cabeça, na face e no pescoço.

Segundo as autoridades, o homem ainda agrediu a vítima com vários socos na zona do peito, diante de duas crianças, que foram sinalizadas para o correspondente processo de promoção e proteção.

Com antecedentes por crimes de ofensa à integridade física, o detido já foi presente no Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Oeste – Amadora, para primeiro interrogatório e ficou em prisão preventiva.