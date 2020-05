O Governo decidiu proibir a realização de festivais de música até 30 de setembro, informa o comunicado do conselho de ministros que teve lugar esta quinta-feira.

Neste contexto, impõe-se a proibição de realização de festivais de música, até 30 de setembro de 2020, e a adoção de um regime de caráter excecional dirigido aos festivais de música que não se possam realizar no lugar, dia ou hora agendados, em virtude da pandemia", explica a nota.

Para o caso de espetáculos cuja data de realização tenha lugar entre o período de 28 de fevereiro de 2020 e 30 de setembro de 2020, e que não sejam realizados por facto imputável ao surto da pandemia da doença Covid-19, prevê-se a emissão de um vale de igual valor ao preço do bilhete de ingresso pago, garantindo-se os direitos dos consumidores", refere o comunicado do conselho de ministros.

No final do mês de abril, o primeiro-ministro recebeu em São Bento os empresários de festivais de música Álvaro Covões (da empresa "Everything is New"), Roberta Medina ("Better World" - Rock in Rio), Luís Montez ("Música no Coração"), João Carvalho e Filipe Lopes ("Ritmos"), e Jorge Lopes (MEO Marés, Pavilhão Rosa Mota).

Nessa altura, António Costa escreveu no Twitter que todos partilhavam "a mesma ansiedade de regresso à normalidade", ainda que deixasse um aviso: "Mas nada pior do que dar más e erradas expectativas às pessoas. A normalidade, tal como a conhecíamos até aqui, só vai voltar quando tivermos vacina ou tratamento para a Covid-19".

Costa prometia então que o Governo iria procurar, em conjunto com os empresários e promotores de festivais de música, soluções que minimizassem os prejuízos do sector.