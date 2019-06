A PSP registou 565 contraordenações e apreendeu 10 viaturas na operação “Pela Vida, Trave!” que decorreu na quinta-feira em todo o país, indicou esta sexta-feira aquela polícia.

A PSP realizou, entre as 00:00 e as 24:00 de quinta-feira, uma operação dirigida ao controlo da velocidade, sobretudo nos locais onde se registam mais acidentes, com o objetivo de prevenir e reduzir a sinistralidade rodoviária.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública avança que em 24 horas registou 565 contraordenações por velocidade excessiva, 196 das quais foram leves, 371 graves e 25 muito graves, bem como a apreensão de 10 viaturas e 10 títulos de condução.

A PSP multou ainda 302 condutores por outras infrações, nomeadamente por ausência de Inspeção Periódica Obrigatória (32) e por falta de seguro de responsabilidade civil (14).

Segundo a PSP, 446 polícias estiveram envolvidos na fiscalização que realizaram 99 operações específicas.

No total, foram controlados pelos vários mecanismos de controlo de velocidade 37.434 veículos e fiscalizadas 4.499 viaturas por excesso de velocidade