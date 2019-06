Há voos a ser cancelados no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, devido a problemas na torre de controlo, confirmou fonte do aeroporto à TVI.

Existem restrições no controlo de tráfego aéreo do Aeroporto do Porto, assegurado pela NAV, que produzem constrangimentos na operação aeroportuária no Aeroporto Francisco Sá Carneiro", explicou a mesma fonte.

A NAV, empresa que gere as torres de controlo do Aeroporto do Porto, confirmou à TVI que existe "uma avaria mecânica no radar do Porto, que está neste momento a ser intervencionado", garantindo, no entanto, que o serviço não foi interrompido.

Sendo o aeroporto do Porto servido por várias fontes de vigilância redundantes, o serviço não foi interrompido", assegurou fonte da NAV.

Por motivos de segurança, "o número de voos foi limitado, estando todo o sistema de vigilância a ser reconfigurado para, durante o dia de hoje, a capacidade normal ser reposta".

No site do Aeroporto do Porto, é possível ver que já foram cancelados três voos, com origem em Madrid, Nantes e Genebra. Além disso, foram cancelados três ligações com destino a Amesterdão, Madrid e Nantes.