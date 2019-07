Um acidente na A1, no sentido Santarém-Lisboa, fez este domingo sete feridos, três dos quais em estado grave. O acidente deu-se a seguir às portagens de Santarém, ao quilómetro 64, disse à TVI24 fonte do CDOS de Santarém.

Trata-se de uma colisão entre duas viaturas ligeiras, estando uma vítima ainda a ser desencarcerada.

O alerta foi recebido pelas autoridades às 16:37. A autoestrada está cortada no sentido Santarém-Lisboa, encontrando-se o outro sentido a circular com normalidade.

Para o local do acidente foram mobilizados 27 operacionais e cinco meios terrestres, segundo informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Em declarações à Lusa, a GNR explicou que os condutores que circulam no sentido Norte – Sul da A1 têm que sair na saída de Santarém, apresentando como alternativas para quem se dirige até Lisboa as autoestradas A15 ou A8, e para quem segue para o Algarve o IC10 em direção à autoestrada A13.