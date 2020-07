O IC1 está cortado ao trânsito desde as 07:51 desta terça-feira, junto a Ourique, no distrito de Beja, devido a um acidente que provocou cinco feridos graves, disseram fontes da GNR e dos bombeiros.

Fonte da GNR indicou que o acidente, uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros e um pesado de mercadorias, ocorreu por volta das 07:50, ao quilómetro 668 do Itinerário Complementar (IC) 1, estando a estrada cortada, desde então, nos dois sentidos.

O comandante dos Bombeiros de Ourique, Mário Batista, adiantou que o acidente envolveu um automóvel, uma carrinha de nove lugares e um camião e que ocorreu entre as duas entradas para Ourique, junto ao cruzamento para um miradouro.

Os cinco feridos graves são quatro homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 77 anos, precisou, realçando que duas das vítimas foram transportadas num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Faro e as outras foram de ambulância para a unidade hospitalar de Beja.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, as operações de socorro mobilizam 37 operacionais dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por 13 veículos e o helicóptero de Loulé.