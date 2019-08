Uma grávida de 32 semanas, com indicação para lhe ser provocado o parto por pré-eclâmpsia, foi transferida do Hospital de Faro para o Hospital Amadora-Sintra, Lisboa, por falta de incubadoras.

A grávida foi transferida na sexta-feira, ao final do dia, tendo sido submetida a uma cesariana na manhã de sábado. O recém-nascido acabou por morrer.

Ao que a TVI apurou, os médicos de Faro consideraram na sexta-feira que era necessário provocar o parto, devido a complicações na gestação. No entanto, as 10 incubadoras do Hospital de Faro estavam ocupadas.

O bebé nasceu com prognóstico reservado. No teste de Apgar, que avalia a vitalidade dos recém-nascidos, tinha apenas 1 numa escala de zero a dez.