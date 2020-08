O Governo anunciou, nesta sexta-feira, que prolongou a situação de alerta até domingo, devido ao risco de incêndio continuar elevado.

A situação de alerta terminava hoje, mas face às altas temperaturas que se fazem sentir e ao número de incêndios ativos, foi prolongada por mais 48 horas, indicou Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna.

As próximas 48 horas continuam a inspirar cuidado, inspiram atenção, vamos manter alguns distritos em alerta vermelho e também outros em alerta laranja. Fruto disso, a decisão foi de prolongar a declaração de situação de alerta a todo território nacional [continental] até ao final do dia de domingo”, afirmou Patrícia Gaspar, no final de uma reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), que decorreu na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, distrito de Lisboa.