A GNR apreendeu 40 carros alterados que circulavam na via pública, indicou a Guarda, neste sábado.

A operação decorreu nos últimos dias em Setúbal.

Em causa estavam viaturas com "alterações às características construtivas e circulação na via pública sem reunir condições de segurança".

No âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária que incidiu no cumprimento das regras de homologação de componentes, sistemas e acessórios, com vista a limitar a prática de transformações abusivas e irregulares, normalmente conotados como veículos participantes em corridas ilegais, foi possível verificar-se os seguintes resultados: 39 veículos apreendidos por alterações às características construtivas, sendo os proprietários notificados para serem submetidos a inspeção extraordinária; um veículo por circulação na via pública sem reunir condições de segurança para o efeito, a aguardar inspeção extraordinária pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes", informou a GNR.