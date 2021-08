Um incêndio com duas frentes ativas está a lavrar na freguesia de Alcanede, em Santarém, informou este sábado o Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Ao que a TVI conseguiu apurar, mais de 150 operacionais estão neste momento a combater as chamas, apoiados por 35 veículos e quatro aeronaves.

O incêndio deflagrou às 16:11 na localidade de Mata do Rei e, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Santarém “não há pontos sensíveis” residenciais em risco.

A mesma fonte sublinhou que todos os meios pedidos ao Comando já foram mobilizados.