A Covilhã recebe no fim de semana a segunda edição do Encontro Nacional de Travel Bloggers Portugueses, numa iniciativa que reunirá 50 participantes e representantes de 31 blogues, anunciou a Câmara.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco lembra que o evento visa dar a conhecer o melhor que a "cidade neve" tem para oferecer no verão e que os participantes representam 31 blogues do país, com um alcance de mais de 500 mil seguidores.

O programa deste encontro nacional inclui um variado leque de atividades que vão permitir aos 'bloggers' conhecer melhor a Covilhã e a Serra da Estrela", é referido.

Organizada pelo grupo "#Travel Bloggers PT", em colaboração da Câmara Municipal da Covilhã, a iniciativa pretende ser mais do que uma visita pelos pontos turísticos, mostrando também "os hábitos e costumes covilhanenses através da gastronomia, de eventos culturais e de momentos de conversa com a comunidade, com troca de ideias sobre métodos de viagem, especialmente de forma sustentável".