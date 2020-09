A Estrada Nacional (EN) 1 está cortada ao trânsito em Pedroso, Vila Nova de Gaia, desde as 19:30 devido a um autocarro de passageiros fora de serviço ter ardido completamente, disse esta segunda-feira fonte dos sapadores locais.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o incêndio na viatura, que seguia no sentido Norte/Sul, foi dado pelas 19:19, após o que a via foi cortada nos dois sentidos, decorrendo, pelas 19:55, ainda os trabalhos de limpeza da via e de remoção do veículo.

O incidente, pormenorizou a fonte dos Sapadores de Gaia, ocorreu junto à Senhora do Monte, em Pedroso, e não há registo de feridos, sendo que "apenas o condutor seguia na viatura que rodava fora de serviço".

Pelas 20:00, segundo a página da Proteção Civil, permaneciam no local 18 operacionais apoiados por cinco viaturas.