O incêndio que começou no sábado à noite na serra de Sintra e que lavra nos concelhos de Cascais e Sintra provocou, até agora, 18 feridos, anunciou este sábado de manhã o comandante operacional da Proteção Civil, André Fernandes. Do total de vítimas, uma é um civil com queimaduras no braços e pernas de primeiro e segundo grau e que "não inspira grandes cuidados", oito são bombeiros, com lesões oculares e traumas nas pernas e que foram levados para o hospital de Cascais, e nove são também bombeiros, que foram assistidos no local e já estão de regresso ao teatro de operações.

De acordo com o último balanço da Proteção Civil, 47 pessoas foram retiradas "de uma série de localidades", tendo 17 delas sido deslocadas para a Sociedade Recreativa da Malveira e 30 para o Pavilhão Dramático de Cascais. Todas foram "devidamente acompanhadas pela Segurança Social, pela ação social da Câmara de Cascais e pela equipa do INEM", adiantou o comandante operacional num 'briefing' da Proteção Civil, onde esteve presente o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreira.

Também foram retiradas 300 pessoas do Parque de Campismo de Cascais. Foi "a maior evacuação feita por precaução” e decorreu "dentro da normalidade, não havendo vítimas a registar nem danos materiais", referiu o comandante distrital da Proteção Civil. Foram ainda evacuados alguns clubes e centros hípicos, de modo a colocar os animais em segurança.

O fogo começou na noite de sábado e teve umas "primeiras horas muito muito difíceis", referiu André Fernandes, explicando que a ação dos meios foi defensiva e está a dar resultados.

Sete meios aéreos chegaram esta manhã, por volta das 08:00, ao teatro das operações. O fogo tem duas frentes ativas e está a ser combatido por 758 operacionais apoiados por 220 meios terrestres, além dos meios aéreos. As zonas da Charneca, da Malveira da Serra e do Guincho são as que mais preocupam os bombeiros. Duas estradas estão cortadas: a da Malveira e a do acesso ao Guincho.

O comandante distrital de Lisboa da Proteção Civil assegurou que "vão ser feitos todos os esforços para dar o incêndio como dominado hoje" e não há neste momento povoações em risco.

O incêndio começou às 22:50 na zona da Peninha, teve uma progressão muito rápida e avançou do concelho de Sintra para o de Cascais. Nesta altura há duas estradas cortadas: a da Malveira e o acesso ao Guincho.

Depois do vento forte, que chegou aos 100 quilómetros por hora entre a meia-noite e as 00:02/0003 da madrugada, a Proteção Civil explicou que, esta manhã, as condições meteorológicas são mais favoráveis, nomeadamente devido à baixa das temperaturas.

Eis o resumo do último ponto de situação feito pela Proteção Civil: