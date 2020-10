A Procuradoria-Geral da República confirmou esta quarta-feira à TVI o pedido de transmissão do processo penal que acusa Duarte Lima do homicídio de Rosalina Ribeiro para Portugal.

Confirma-se a receção, muito recentemente, na Procuradoria-Geral da República do pedido de transmissão do referido processo penal, por parte das autoridades brasileiras", avança em nota a PGR.

Já no dia 15 de julho, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tinha confirmado que o processo contra Duarte Lima, pelo homicídio da portuguesa Rosalina Ribeiro, foi encerrado no país, sem condenação, e que seria enviado para Portugal.

Segundo a justiça do Rio de Janeiro, o processo foi enviado em junho, via "'PEN DRIVE', SEM DOCUMENTOS FÍSICOS", para a Procuradoria Geral da República (PGR) do Brasil.