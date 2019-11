A GNR identificou três pessoas envolvidas no incidente em Borba, mas não efetuou qualquer detenção, disse à Lusa fonte da força de segurança, que explicou que o processo vai seguir os trâmites normais, através do Ministério Público.

Os bombeiros sofreram ferimentos ligeiros, um por agressão a murro e o outro devido a vidros partidos da porta principal do quartel, tendo sido transportados para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Estremoz, segundo o responsável da corporação.

Na madrugada de sábado, por volta das 00:30, dois bombeiros da corporação local ficaram feridos - um deles foi agredido - numa ocorrência que envolveu a invasão do quartel por um grupo de cerca de 20 pessoas, disse à Lusa o comandante da associação humanitária, Joaquim Branco.

O PCP condenou ainda o que considerou serem “tentativas de aproveitamento político” com o caso que ocorreu em Borba.

O PCP salienta que, apesar de o distrito de Évora ser o que tem “menor índice de criminalidade do país”, é necessário um investimento nas forças e serviços de segurança, e um reforço de profissionais e das suas condições de trabalho.

Os atos de violência e desrespeito dirigidos contra os Bombeiros Voluntários de Borba devem ser repudiados em quaisquer circunstâncias, mais ainda quando têm como alvo aqueles que tudo dão para salvar vidas e bens da comunidade” , refere a Direção da Organização Regional de Évora do PCP, em comunicado.

