Um camionista de 59 anos morreu, neste sábado, na sequência de um despiste no interior do perímetro portuário de Leixões, em Matosinhos, distrito do Porto, disse fonte da Autoridade Marítima.

O condutor embateu num pilar. O alerta foi dado às 08:07.

Uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica ainda tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso. O óbito acabou por ser declarado no local..

“Para já, é desconhecida a causa do acidente”, disse fonte da Capitania do Douro e Leixões.

Sendo no interior da zona portuária, “o embate ocorreu a baixa ou média velocidade, pelo que terá de se apurar se aconteceu alguma coisa com o camião ou com o condutor”, acrescentou a autoridade

Para isso será determinante, também, a autópsia do corpo, já transportado para os serviços de Medicina Legal.