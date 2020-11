Foi detetado um surto de legionella na Póvoa de Varzim. Já há um morto confirmado e 14 pessoas estão internadas.

No meio da crise pandémica de covid-19, esta é mais uma preocupação para as autoridades do Norte, onde o novo coronavírus se tem manifestado com maior intensidade nos últimos dias.

Este surto comunitário foi detetado no início da semana e já infetou 17 pessoas, todas com idades compreendidas entre os 80 e os 90 anos.

Das 14 pessoas internadas, 12 estão no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, sendo que dois doentes foram transferidos para os cuidados intensivos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

A vítima mortal era um homem de 85 anos que estava no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim.

A unidade hospitalar desconhece a origem do surto, mas garante que a Direção-Geral da Saúde está a seguir o caso.