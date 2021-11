A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado que vai acelerar o processo de vacinação contra a gripe, ao mesmo tempo que decorre a administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19.

Ao todo, foram já administradas 811 mil vacinas contra a gripe, 271 mil nas farmácias. Para os próximos dias estão agendadas 350 mil inoculações, num processo que "vai acelerar" a partir desta segunda-feira.

Dos 1,5 milhões de utentes elegíveis para a dose de reforço da vacina contra a covid-19, cerca de 840 mil estão elegíveis à data de hoje, sendo que aproximadamente 351 mil já foram inoculados.

Dos sobrantes, mais de 35 mil estão já agendados para os próximos dias", esclarece a DGS.

Os utentes elegíveis para receberem a dose de reforço contra a covid-19 são as pessoas com mais de 65 anos que tenham sido totalmente vacinadas há pelo menos 180 dias. Estão ainda elegíveis os utentes com menos de 65 anos que tenham condições de imunossupressão, mediante receita médica.