Um bolo-rei gigante vai ser montado, este sábado, em torno da estátua do novo santo português Bartolomeu dos Mártires, num largo de Viana do Castelo por 14 pastelarias do concelho, disse fonte da organização.

A fonte da Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), que partilha com autarquia local a organização da iniciativa, adiantou que a estátua de São Bartolomeu dos Mártires, situada no Largo de São Domingos, "será o eixo a partir do qual será montada a mesa de madeira onde será colocado o bolo-rei, com a forma original e com 50 metros de perímetro".

A iniciativa implicou "o corte de trânsito, entre as 9:00 e as 19:00, de uma artéria que atravessa o largo de São Domingos", na ribeira de Viana do Castelo, onde está localizada a igreja com o mesmo nome mandada construir por Frei Bartolomeu dos Mártires e onde se encontra sepultado o santo português, canonizado em novembro por decisão do Papa Francisco.

De acordo com os dados revelados pela AEVC, na confeção do bolo-rei gigante, que envolverá a participação de 30 pessoas, entre elas 10 alunos da escola de hotelaria da cidade, serão utilizados cerca de 230 quilogramas de ingredientes.

A lista fornecida pela organização refere "95 quilogramas de farinha, 60 quilogramas de frutos secos, 240 ovos, 35 quilogramas de fruta picada e 20 quilogramas de uva passa".

Este sábado, a partir das 16:00, o bolo-rei gigante será oferecido à população, acompanhado de um "pequeno copo" de vinho do Porto.

O evento inclui momentos musicais com a atuação dos alunos da escola de música ZEPAM-Zé Pedro Associação Musical.

A terceira edição do bolo-rei gigante, integrada no programa municipal "Sentidos de Viana", volta a realizar-se no Largo de São Domingos, depois de no ano passado ter decorrido na Praça da República, ex-líbris da cidade.

Este ano, a criação da Praça Natal naquele espaço da cidade obrigou à mudança do bolo-rei para o largo situado na ribeira.