Um acidente com seis viaturas no tabuleiro da Ponte 25 de abril causou, esta quarta-feira, cinco feridos ligeiros, confirmou fonte do CDOS de Setúbal à TVI24.

O alerta foi dado às 7:56.

De acordo com a mesma fonte, os feridos já foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier em Lisboa.

"Duas das três faixas estão obstruídas e a circulação faz-se apenas pela via mais à direita", acrescentou o CDOS.

Contactado pela TVI24, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou o acidente, adiantando que o trânsito se encontra bastante condicionado.

Condicionamento de Trânsito:

Informamos que, devido a acidente rodoviário na Ponte 25 abril, Sentido S/N, volvendo 6 viaturas, o trânsito encontra-se bastante condicionado.

Procure alternativas e conduza com precaução. — P.S.P. COMETLIS (@PSPCOMETLIS) January 8, 2020

Antes deste acidente, um despiste na saída para Alcântara, cerca das 7:16, condicionou o trânsito na saída da ponte.