Uma criança com quatro anos ficou ferida com gravidade depois de cair do terceiro andar de um prédio em Salvaterra de Magos, Santarém, apurou a TVI24.

O menino está a ser transportado para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar, o acidente ocorreu às 17:29.

No local estiveram dois veículos dos bombeiros de Salvaterra de Magos, uma viatura da GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Santarém.