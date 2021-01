Uma família de cinco pessoas ficou esta quinta-feira desalojada na sequência de um incêndio na habitação onde residia, em Penhalonga, Marco de Canaveses, distrito do Porto, informou fonte dos bombeiros, que indicou não ter havido feridos.

O alerta para a corporação de Marco de Canaveses ocorreu pelas 02:12.

De acordo com o comandante Sérgio Silva, as causas do incêndio, que destruiu por completo a habitação, são desconhecidas.

A família, composta por dois casais e uma criança, foi alojada em casa de familiares.

Sérgio Silva adiantou que "a Câmara está a diligenciar para alojar a família de forma mais definitiva".

No local estiveram 16 operacionais, apoiados por sete viaturas.