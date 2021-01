O Ministério da Saúde nega que Portugal esteja a desperdiçar a sexta dose da vacina da Pfizer contra a covid-19, utilizando apenas cinco das seis doses disponíveis em cada frasco da vacina, como noticiou o Expresso, nesta sexta-feira.

Segundo a tutela, a "prática generalizada dos postos de vacinação" tem sido a "utilização da sexta dose", sempre que cumpridas as condições exigidas.

De acordo com o Expresso, a falta de uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) que permita preparar seis doses por cada frasco da vacina da Pfizer já obrigou a desperdiçar uma quantidade que daria para vacinar seis mil portugueses.

O desperdício é, segundo o jornal, generalizado entre os países europeus e deve-se à inércia da Agência Europeia de Medicamentos em aprovar o pedido do primeiro laboratório fornecedor, Pfizer, para que sejam preparadas seis e não cinco doses por frasco.

Esta orientação [de extrair seis doses] foi dada no contexto da discussão em curso, no âmbito da rede, integrada pelo INFARMED, de autoridades reguladoras do medicamento da União Europeia e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), tendo a empresa titular de Autorização de Introdução no Mercado submetido formalmente o pedido de alteração da extração do número de doses por frasco, cuja avaliação será hoje concluída e que será objeto de comunicação posterior. Esta atualização irá, subsequentemente, ser refletida na Norma da DGS, elaborada de acordo com o Resumo das Características do Medicamento (RCM)", indica, ainda.