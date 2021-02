Portugal regista esta segunda-feira mais 196 mortes e 2.505 novos casos de covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se do dia com menos casos diários desde 28 de dezembro, sendo o primeiro de 2021 que fica abaixo dos três mil.

O boletim da DGS revela também que estão internadas 6.344 pessoas, mais 96 do que no domingo, das quais 877 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 12.

Os dados revelam ainda que 6.755 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 612.921 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há oito dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

O número de casos ativos em Portugal também regista um decréscimo. Há 140.644 pessoas com o vírus ativo, menos 4.446 em relação a domingo, e o valor mais baixo desde 19 de janeiro, quando se registavam 135.841.

O número de óbitos é igualmente o mais baixo desde 18 de janeiro, dia em que se registaram 167 mortes.

Desde março de 2020, Portugal já registou 14.354 mortes associadas à covid-19 e 767.919 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 180.905 contactos, menos 6.535 relativamente ao dia anterior. Este indicador tem também registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.

Relativamente às 196 mortes registadas nas últimas 24 horas, 100 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 38 na região Centro, 32 na região Norte, 19 no Alentejo, quatro na região do Algarve e três na região Autónoma da Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.760 novas infeções, contabilizando-se até agora 286.665 casos e 5.790 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo tem 70,2% do total de novos casos a nível nacional e metade das mortes registadas nas últimas 24 horas (51%).

A região Norte registou 379 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 317.428 casos de infeção e 4.849 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 177 casos, acumulando-se 109.402 infeções e 2.559 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 60 casos, totalizando 26.999 infeções e 813 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 61 novos casos, somando 18.775 infeções e 264 mortos.

A Madeira registou 58 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.027 infeções e 53 mortes devido à covid-19.

Na região Autónoma dos Açores foram registados 10 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3. 623 infeções e 26 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 346.947 homens e 420. 724 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 248 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 7.477 eram homens e 6.877 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 14.158 mortes, 9.622 eram pessoas com mais de 80 anos, 2.964 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.226 tinham entre os 60 e os 69 anos.