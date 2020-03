Um despiste durante uma prova de Rally em Murça, Vila Real, fez dois mortos e quatro feridos este sábado.

Ao que a TVI conseguiu apurar um carro da competição foi contra o público e atingiu 6 pessoas, incluindo um bombeiro, sendo que duas acabaram por não resistir aos ferimentos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real, estão no local 19 bombeiros, um helicóptero do INEM e dois veículos de emergência do INEM.

A TVI sabe que há dois feridos com gravidade e dois feridos leves.