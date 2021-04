A polémica em torno da vacina da AstraZeneca levantou dúvidas sobre a segurança deste imunizador. Depois de várias investigações, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) veio ontem admitir uma ligação entre a vacina e o surgimento de coágulos sanguíneos e vai ser acrescentada a possibilidade de tromboembolia na lista de efeitos secundários.

Para perceber a dimensão deste 'mal-estar', entre 26 e 30 de março, a Deco reslizou um inquérito online em Portugal, Espanha, Itália e Bélgica junto da população entre os 18 e os 74 anos, e concluiu que os portugueses são os mais confiantes.

Mostra o estudo que em Portugal, a confiança na vacina da AstraZeneca ficou abalada para 63% das pessoas, mas não foi a única a sofrer o embate, já que 41% também reportaram um impacto negativo sobre as restantes.

No entanto, isto não significa, porém, que os portugueses recusem a vacinação: apenas 5% dos inquiridos recusam serem inoculados e 10% dizem que talvez não o sejam.

Apesar da percentagem ter subido em relação ao inquérito realizado em janeiro, apenas 35% dos portugueses alegam "bons" ou "muito bons" conhecimentos sobre os efeitos secundários das vacinas contra a covid-19.

Quanto mais elevado o nível educacional dos participantes no estudo, maior é esta proporção. Já os meandros do plano de vacinação estão ao alcance de 42%, enquanto a eficácia das vacinas é do domínio de quase metade (48 por cento). Os menos informados ou com um nível educacional mais baixo foram os que mais concordaram com a decisão do Governo de suspender a vacina da AstraZeneca", mostra o estudo da Deco.