A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro homens e uma mulher suspeitos de se dedicarem à introdução e comercialização de produtos estupefacientes num estabelecimento prisional do concelho de Bragança, anunciou hoje a força de segurança.

O coordenador do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, António Trogano, afirmou hoje aos jornalistas que a PJ procedeu à detenção de cinco pessoas na quarta-feira pelos crimes de tráfico de estupefacientes agravado e detenção de arma proibida.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 19 e 67 anos, são dois reclusos do estabelecimento prisional de Izeda, no concelho de Bragança, e três visitantes, que são suspeitos de introduzir a droga dentro da cadeia.

A operação policial desencadeada pela PJ contou com a colaboração do Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP) e do Grupo Operacional Cinotécnico (GOC), do Corpo da Guarda Prisional.

“A operação permitiu a apreensão de relevantes elementos de prova relativamente a um grupo de indivíduos que se dedicava há algum tempo à introdução de estupefacientes em ambiente prisional”, acrescentou António Trogano, que falava aos jornalistas na sede da PJ, em Vila Real.

No âmbito da ação foram apreendidas duas viaturas de alta cilindrada e a investigação policial vai prosseguir, podendo estar em causa outros tipos de crime, como burla.

“Este tipo de investigações resultam das preocupações da PJ no que concerne ao tráfico de estupefacientes em ambiente prisional. Nós temos procurado ter uma intervenção que seja proativa, ou seja, de controlar o fenómeno de trafico de estupefacientes em ambiente prisional e, no âmbito dessa nossa atividade, são criadas inúmeras investigações, nomeadamente esta também”, referiu o responsável pela PJ.

Depois do primeiro interrogatório judicial hoje, no Tribunal de Bragança, os dois reclusos ficaram com termo de identidade e residência (TIR) e a mulher ficou sujeita a apresentações quinzenais num posto policial.

Os outros dois detidos foram retirados do processo pelo Ministério Público.