Foi encontrada, esta quarta-feira, uma jovem seminua atrás de uns arbustos num jardim perto do Queimódromo do Porto.

Ao que a TVI conseguiu apurar junto da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto, a jovem, de 20 anos, encontrava-se despida da cintura para baixo, embriagada e desorientada.

Foi, desde logo, encaminhada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

As autoridades aguardam pelos resultados dos exames para perceber se se confirma, ou não, a suspeita de violação. No entanto, segundo fonte do INEM, a vítima apresentava sinais de agressão, como escoriações e sangue.

O alerta foi dado por volta das 07:00 horas, desta quarta-feira, por populares.

No local, esteve uma equipa do INEM e da PSP do Porto.